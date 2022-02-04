Украинский посол негодует: Нас нет на исторической карте немецкого общества

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Новости Украины

Украина должна заставить Германию взять на себя вину за смерти этнических украинцев в годы Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его возмущает тот факт, что Германия отказывается от поставок оружия на Украину, но буквально на днях продает Израилю подводных лодок на три миллиарда евро.

«Относительно Украины, к сожалению, и это может быть шоком для многих наших соотечественников, такой исторической ответственности за преступления нацизма на нашей земле не ощущают ни политики, ни обычные граждане. И в этом состоит задание нашей власти, украинского общества – убедить наших немецких партнеров и друзей в том, что они не могут закрывать глаза на то, что произошло на территории украинского государства почти 80 лет назад», – сказал посол.

Он говорит, что попытки украинской дипломатии на протяжении последних лет добиться «признания роли украинских жертв» имеет «очень конкретные последствия для сегодняшнего дня».

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«И дискуссии вокруг нежелания официального Берлина поставлять оружие для Украины — она как раз и раскрыла всю полноту этой картины, что Украины до сих пор нет на исторической карте в немецком обществе. Именно потому мы должны сделать все, чтобы в центре Берлина стоял памятник восьми миллионам украинских жертв нацизма», – заявил Мельник.

Ранее Мельник заявил, что Германия несет непосредственную ответственность за голод на Украине в начале 1930-х годов.

А бывший посол в США Валерий Чалый пригрозил выставить Германии большой финансовый счет за гибель украинцев во Второй мировой войне.