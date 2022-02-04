Украинский посол негодует: Нас нет на исторической карте немецкого общества
Украина должна заставить Германию взять на себя вину за смерти этнических украинцев в годы Второй мировой войны.
Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Его возмущает тот факт, что Германия отказывается от поставок оружия на Украину, но буквально на днях продает Израилю подводных лодок на три миллиарда евро.
«Относительно Украины, к сожалению, и это может быть шоком для многих наших соотечественников, такой исторической ответственности за преступления нацизма на нашей земле не ощущают ни политики, ни обычные граждане. И в этом состоит задание нашей власти, украинского общества – убедить наших немецких партнеров и друзей в том, что они не могут закрывать глаза на то, что произошло на территории украинского государства почти 80 лет назад», – сказал посол.
Он говорит, что попытки украинской дипломатии на протяжении последних лет добиться «признания роли украинских жертв» имеет «очень конкретные последствия для сегодняшнего дня».
«И дискуссии вокруг нежелания официального Берлина поставлять оружие для Украины — она как раз и раскрыла всю полноту этой картины, что Украины до сих пор нет на исторической карте в немецком обществе. Именно потому мы должны сделать все, чтобы в центре Берлина стоял памятник восьми миллионам украинских жертв нацизма», – заявил Мельник.
Ранее Мельник заявил, что Германия несет непосредственную ответственность за голод на Украине в начале 1930-х годов.
А бывший посол в США Валерий Чалый пригрозил выставить Германии большой финансовый счет за гибель украинцев во Второй мировой войне.
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