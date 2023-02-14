В Польше вычистили из дипломатического корпуса всех выпускников МГИМО

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В польском дипломатическом корпусе уже два месяца нет ни одного выпускника Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Об этом глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в интервью изданию Gazeta Polska, опубликованном 14 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рау назвал МГИМО «частью советской мягкой силы».

«Нам удалось завершить очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации. Он начался с законов о люстрации», – сказал глава МИД Польши.

Он заявил, что хотя ранее в МИД прилагали усилия к исправлению существующего положения, которое заключалось в «глубоком погружении министерства в коммунистический аппарат власти», но им не хватало принципиальности.

Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что уже «реально два месяца» как среди действующих польских дипломатов нет выпускников МГИМО

«Этот институт был частью великого проекта советского империализма. МГИМО был инвестицией в функционирование этого империализма. Это элемент советской мягкой силы. Выпускники должны были служить интереса этой империи. Заранее было известно, где эти люди будут работать. Меня удивило, что в ходе люстрационной деятельности эти вопросы были совершенно забыты», – заявил министр иностранных дел Польши.

При этом фактически Рау признал, что увольнение выпускников МГИО было сделано под давлением НАТО.

«Нет никакой связи между окончанием МГИМО и службой советскому или российскому государству в качестве шпиона или агента. Однако окончание вуза может быть связано с созданием профессиональных, социальных и даже семейных связей. Следовательно, существует презумпция того, что такое лицо может быть намеренно и сознательно, или совершенно неосознанно использовано иностранной разведкой. Эта презумпция ещё сильнее проявляется в обстоятельствах, когда НАТО рассматривает Россию не как партнера, а как основную угрозу. Мы имеем дело с гибридной войной, которая продолжается уже много лет» – сказал глава МИД Польши.

Судя по всему, скоро в Польше могут появиться проблемы у выпускников любых советских, российских и белорусских учебных заведений.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол Польши в Иране публично поклонился и пожал руку президенту Раиси.