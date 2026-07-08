В Польше выдвинули Украине практически невыполнимые условия членства в ЕС
Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно пойти на заключение мира и урегулировать территориальный спор с Россией. Кроме того, ей следует перестать восхвалять нацистских преступников, а также избавиться от коррупции на таможне.
Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от Польши Анна Залевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Она также раскритиковала героизацию на Украине бандеровских преступников, убивших 100 тысяч поляков в годы Второй мировой войны:
«Это провокация, которая направлена не только против Польши, которая всегда поддерживает Украину, но это провокация против европейских ценностей, потому что здесь речь идет о европейских ценностях. Европейские ценности прописаны в договорах, и никто не может строить без таких ценностей отношения с ЕС.
Это как если бы Германии позволила глорификацию Гитлера и его преступников. Мы хотим окончания этой войны – это основное условие, чтобы войти в ЕС. Мы хотим урегулировать границы – это тоже условие вступления в ЕС. Мы также хотим реальных переговоров».
Залевская также подчеркнула, что если Украину сейчас принять в ЕС, то ее территория станет хабом для перевалки в страны ЕС контрафактной продукции:
«Открываем границу и свободную торговлю. Говорят, что пограничный налог уже не имеет значения, его нужно выбросить в мусорник, потому что продукты из всего мира через Украину попадут в Европу без каких-либо препятствий».
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