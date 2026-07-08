Чудес не будет. Поляки ненавидят украинцев, но побеждать придётся русской армии

Максим Столяров.  
08.07.2026 12:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Украина


Большинство поляков ненавидят украинцев, но Варшава всё равно продолжит поддержку ВСУ.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство поляков ненавидят украинцев, но Варшава всё равно продолжит поддержку ВСУ. Об этом в беседе...

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«Если украинец работает дешевле, значит, поляку приходится либо уступить рабочее место, либо работать дешевле. А самое возмутительное – это вызывающие красивые украинские женщины. Полячки их просто ненавидят. Они приезжают одни в Польшу без мужей, «в активном поиске» – ищут мужчин.

На бытовом уровне антимигрантские настроения очень сильные. Опять-таки, сельхозпродукция из Украины. У них там урожай лучше и дешевле получают в себестоимости, чем европейские. Очевидно, они выигрывают конкуренцию с поляками. И этот негатив копился.

И надо напомнить о том, что до начала СВО, даже до 2014 года, я помню опросы из Польши – они больше всего не любят украинцев. Это историческая память: Волынская резня, бандеровцы, выселение с территорий. И там, куда выселяли, их просто жутко ненавидят – север Польши.

Потом был период, когда пропаганда накачала, что «самые плохие – это русские», а теперь – опять Украина. А если есть запрос от населения, находятся политики, которые его реализуют. Нашлась партия, президент Навроцкий, они оседлали этого коня», – сказал Царёв.

Однако Польша продолжит помогать ВСУ.

«Они будут и поставлять, и чинить технику. При этом будут пытаться зарабатывать политические дивиденды на этом.

У нас все время есть какая-то инфантильная надежда, что вот, «Майдан у них случится, ведь газа нет, электроэнергия отключится», «европейцы от них устанут».

Нет, чудес не будет, надо побеждать самим. Надеяться на то, что вот сейчас «они разругались с поляками – и всё, конец Украине» – нет, не получится», – резюмировал политик.

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