В Польше запущены процессы необратимого самораспада Украины

30.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на польскую трактовку истории, что сулит Украине большие неприятности в будущем.

Об этом в «Известиях» пишет руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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По его словам, Зеленский настолько пытается понравится «старшим партнерам», что его зачастую заявления вступают в прямое противоречие с очевидными национальными интересами Украины. В качестве примера такого рода заявления называется выступление Зеленского в Польше, где он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и причастности к холокосту.

«Надо быть исторически слепым и политически безграмотным лидером, чтобы не понимать: восстановление «исторической справедливости» в польской трактовке не может сулить Киеву ничего хорошего. Если отошедшая к УССР по итогам «сговора тоталитарных режимов» Западная Украина стала ее составной частью незаконно, а тем более преступно, то и современная украинская республика попросту не имеет ни морального, ни юридического права удерживать нелегитимно приобретенные территории Польши», – отмечает автор.

Он убежден, что «близорукое стремление Зеленского назло северному соседу подвергнуть идеологической ревизии фундаментальные геополитические основы ялтинско-потсдамских территориальных договоренностей держав-победительниц может в обозримой перспективе запустить процессы необратимого самораспада Украины».

Также эксперт призывает не заблуждаться из-за отсутствия официальных претензий польских властей на «Восточные кресы».

«Достаточно просто внимательно ознакомиться со сводками новостей последних лет, чтобы убедиться в распространенности и укорененности реваншистских настроений в польском обществе. Начиная от растяжек LWÓW I WILNO PAMIĘTAMY! («Помним Львов и Вильнюс!») на маршах националистов в центре Варшавы и заканчивая оформлением поездов и аэропортов картами Польши с западноукраинскими городами в ее составе. Явных свидетельств постепенной концентрации положительного общественного мнения вокруг идеи возвращения восточных земель там более чем достаточно», – пишет политолог.