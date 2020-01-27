27.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
История, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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В Польше Зеленский огорошил даже повидавших много идиотов экспертов – политолог

Украинский президент Владимир Зеленский, во время своего визита в Польшу, прочитал русофобскую речь в духе Петра Порошенко, и тем самым в третий раз за неделю выставил себя человеком недалёкого ума.

Об этом на своей странице в Facebook заявил политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрел брифинг Дуды и Зеленского. Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учётом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана ВОВ.

Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чём это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», – удивился Белашко.

Также, по мнению экс-кандидата в мэры Одессы Вячеслава Азарова, Владимир Зеленский в Польше фактически объявил своего деда агрессором и преступником.

«Как в одной маленькой голове Зеленского помещаются обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте с героизмом своего деда, участвовавшего в войне в рядах Красной армии? Выходит, дед президента – агрессор и геноцидный преступник», – написал он на своей странице в соцсети.

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