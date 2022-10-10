В польском Щецине прошла акция «Остановить украинизацию Польши»

10.10.2022  17:39 (Мск), Варшава  
Олег Хавич.  
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Украина
Новости Украины

В центре польского портового города Щецин состоялась очередная акция «Остановить украинизацию Польши», которые проводит консервативная парламентская партия «Конфедерация», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акция прошла в пятницу, 7 октября, и была приурочена к годовщине провозглашения в 1918 году независимости Польши так называемым Регентским советом польского королевства (структура немецкой оккупационной администрации).

В центре польского портового города Щецин состоялась очередная акция «Остановить украинизацию Польши», которые проводит...

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Несколько десятков собравшихся на площади Адамовича в Щецине заявляли, что под предлогом войны на Украине украинское население массово переселяется в Польшу, что может привести к изменению состава населения Польши, межэтническим конфликтам, росту преступности, ухудшению условий в школах для польских детей и распаду системы здравоохранения в Польше.

Они выкрикивали лозунги «Остановить украинизацию Польши!» и «Это Польша, а не УкроПоль!»

Руководитель отделения «Конфедерации» в городе Голенюв (пригород Щецина) Марцин Совиньский представил основные тезисы подготовленной этой партией программы «Остановить украинизацию Польши» (Stop ukrainizacji Polski). Он также сообщил, что фракция «Конфедерации» в Сейме (парламенте) Польши подготовила законопроекты, призванные упредить мошенничество украинских беженцев с польскими социальными выплатами, а также защитить польские семьи, принявшие под свой кров украинцев.

Следующая акция «Конфедерации» из этой серии пройдёт 10 октября в городе Ополе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», первая протестная акция «Остановить украинизацию Польши» прошла 17 сентября в городе Жешув, столице Подкарпатского воеводства. Этот приграничный транспортный узел является ключевым для поставок оружия и снаряжения украинской армии с Запада.

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