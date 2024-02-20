В Приднестровье усадили украинского посла-русофоба под портретом Екатерины Великой

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Украинский посол по особым поручениям Роговей во второй раз посетил Приднестровье и встретился с руководством ПМР.

За несколько месяцев между визитами он сменил имя с Павла на Паун, видимо, в рамках дерусификации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикантности визиту придавал тот факт, что по данным Кишинева, и президент ПМР Вадим Красносельский, и министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев имеют украинское гражданство. Несколько паспортов — это обычная история для жителей непризнанной республики. Но с Игнатьевым все непросто. Винницкая СБУ в январе прислала ему повестку на допрос по делу об измене и поддержке страны-агрессора.

Сам Роговей ранее заявлял, что граждане Украины, проживающие за пределами страны, должны нести перед нею «обязательства и ответственность». Предъявил ли он претензии Игнатьеву, не сообщается.

В официальных релизах двух сторон все выглядит довольно гладко.

Как сообщает украинский МИД, Киев по просьбе Тирасполя готов рассмотреть возможность возобновить работу своего консульства в Приднестровье, но «будет решительно реагировать на любые провокации, направленные на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины и на дестабилизацию ситуации в Молдове».

Также Роговей говорил о перспективах, которые открывает перед Приднестровьем гипотетическая евроинтеграция Молдовы. При этом возобновлять свое участие в переговорах по урегулированию конфликта на Днестре Киев не намерен «в связи с присутствием в нем страны-агрессора».

Приднестровская сторона сообщает, что украинский посол высказался за решение гуманитарных проблем «без политизации», а политических — дипломатическим путем.

Прямых заявлений для прессы участники переговоров не сделали, из чего молдавские СМИ заключили, что обсуждавшиеся темы были непубличными. К примеру, они могли касаться возобновившегося с 13 октября железнодорожного транзита украинского зерна через территорию ПМР в Молдову и Румынию. Сообщение было остановлено Украиной после начала СВО. Когда это произошло, многие в Кишиневе были уверены, что Тирасполь не мог не согласовать такой шаг с Москвой. Как это ни парадоксально, воюющая Украина может обеспечить Приднестровью хоть какие-то пути обхода глухой экономической блокады, устроенной Молдовой.

Впрочем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее высказывал уверенность в том, что Приднестровье якобы предаст Россию под грузом экономических проблем.