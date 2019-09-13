В Приднестровье заявили об экономической блокаде со стороны Молдавии

13.09.2019, Москва, Елена Острякова

Закрытие счетов приднестровских предприятий в молдавских банках является «элементом финансовой и экономической блокады» республики.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил премьер-министр ПМР Александр Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закрытие счетов приднестровским предприятиям это не просто ущерб для отдельных предприятий. Проблема гораздо шире. Предприятия, которым сейчас закрывают счета, являются крупнейшими налогоплательщиками нашей республики. Это те предприятия, которые снабжают Приднестровье валютой, осуществляя экспорт. Это предприятия, которые импортируют на Приднестровье товары первой необходимости», – сказал Мартынов.

По его словам, молдавские банкиры неофициально сообщают приднестровским предпринимателям, что распоряжение закрыть счета «спущено сверху».

В Тирасполе на площадке ОБСЕ состоялись переговоры по этой и ряду других проблем. Стороны не пришли ни к какому решению. Министр иностранных дел Виталий Игнатьев и вице-премьер Молдавии по реинтеграции Василий Шова продолжали спорить даже после завершения переговоров на глазах у журналистов.

По данным приднестровского МИД, проблемы счета в молдавских банках открыты у 25 предприятий республики. Молдавская сторона ведет счет на сотни.