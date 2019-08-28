В Приштине подтвердили: Блокада сербских анклавов Косово будет отменена
Новое «правительство» Косово, которое должно быть сформировано по результатам досрочных выборов местного «парламента», наверняка отменит экономическую блокаду сербских анклавов, чего требует от Приштины Запад для возобновления переговоров с Белградом.
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Такое признание сделал лидер «Альянса за новое Косово» Беджет Пацолли, занимавший должность «министра иностранных дел» в предыдущем сепаратистском «правительстве».
«Лгут те лидеры, которые говорят, что не отменят налог. Неправильно вводить избирателей в заблуждение», – заявил Пацолли в интервью «Радио и ТВ Косово».
Албанский сепаратистский режим в ноябре 2018 года ввел 100%-е пошлины на продукты из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Блокада поставила на грань выживания сербов в анклавах на севере страны.
Пацолли, тем не менее, не осудил блокаду – по его мнению, введенные сборы изначально были «оправданным шагом».
Он признал, что отмена пошлин произойдет в результате давления Запада, требующего продолжения переговоров между Сербией и косоварами.
«Они (международное сообщество – ред.) рассматривают Косово сегодня как страну, блокирующую диалог, как страну, которая не слушает и не работает со своими друзьями, говоря, что раньше у нас была поддержка, но сейчас мы сталкиваемся с нехваткой этой поддержки. Мы надеемся снова ее получить», – сказал Пацолли.
По данным местных СМИ, косовские власти получили сигнал о необходимости снятия блокады сербских анклавов от США. Это произошло после недавних переговоров президента Сербии Александра Вучича с госсекретарем Майклом Помпео.
Напомним, что досрочные выборы в Косово должны состояться в конце сентября или начале октября.
Упомянутый выше Пацолли как лидер партии подписал договор о коалиции с Фатмиром Лимаем из «Социал-демократической инициативы», который стал одним из трех возможных претендентов на пост «премьер-министра» взамен подавшего в отставку Рамуша Харадиная.
Кроме Лимая, в списке претендентов – бывший «спикер парламента» и лидер крупнейшей партии «Демократической партии Косово» Кадри Весели, а также член оппозиционного «Демократического союза Косово» Вьоса Османии, сообщает Blic.
«ПолитНавигатор» также сообщал о намерении принять участие в выборах партии «Сербский список», которая имеет 90% поддержки сербского населения в крае.
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