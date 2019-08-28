В Приштине подтвердили: Блокада сербских анклавов Косово будет отменена

28.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Новое «правительство» Косово, которое должно быть сформировано по результатам досрочных выборов местного «парламента», наверняка отменит экономическую блокаду сербских анклавов, чего требует от Приштины Запад для возобновления переговоров с Белградом.

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Такое признание сделал лидер «Альянса за новое Косово» Беджет Пацолли, занимавший должность «министра иностранных дел» в предыдущем сепаратистском «правительстве».

«Лгут те лидеры, которые говорят, что не отменят налог. Неправильно вводить избирателей в заблуждение», – заявил Пацолли в интервью «Радио и ТВ Косово».

Албанский сепаратистский режим в ноябре 2018 года ввел 100%-е пошлины на продукты из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Блокада поставила на грань выживания сербов в анклавах на севере страны.

Пацолли, тем не менее, не осудил блокаду – по его мнению, введенные сборы изначально были «оправданным шагом».

Он признал, что отмена пошлин произойдет в результате давления Запада, требующего продолжения переговоров между Сербией и косоварами.

«Они (международное сообщество – ред.) рассматривают Косово сегодня как страну, блокирующую диалог, как страну, которая не слушает и не работает со своими друзьями, говоря, что раньше у нас была поддержка, но сейчас мы сталкиваемся с нехваткой этой поддержки. Мы надеемся снова ее получить», – сказал Пацолли.

По данным местных СМИ, косовские власти получили сигнал о необходимости снятия блокады сербских анклавов от США. Это произошло после недавних переговоров президента Сербии Александра Вучича с госсекретарем Майклом Помпео.

Напомним, что досрочные выборы в Косово должны состояться в конце сентября или начале октября.

Упомянутый выше Пацолли как лидер партии подписал договор о коалиции с Фатмиром Лимаем из «Социал-демократической инициативы», который стал одним из трех возможных претендентов на пост «премьер-министра» взамен подавшего в отставку Рамуша Харадиная.

Кроме Лимая, в списке претендентов – бывший «спикер парламента» и лидер крупнейшей партии «Демократической партии Косово» Кадри Весели, а также член оппозиционного «Демократического союза Косово» Вьоса Османии, сообщает Blic.

«ПолитНавигатор» также сообщал о намерении принять участие в выборах партии «Сербский список», которая имеет 90% поддержки сербского населения в крае.