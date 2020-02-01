В прослушке украинского премьера подозревается журналист Коломойского – СМИ

01.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский якобы уже знает, где монтировался ролик со скандальной прослушкой украинского премьера Алексея Гончарука.

Об этом пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, уже на следующий после появления в открытом доступе аудиозаписей совещания у премьера президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, аналогичную справку Зеленский получил и от СБУ.

Ссылаясь на свои источники в обеих силовых структурах, еженедельник пишет, что окончательных выводов не было сделано, но в одном выводы совпали точно – «ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов».

«Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского», – указывается в публикации.

Следует заметить, что под определение «журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов» подходит депутат Верховной рады Александр Дубинский, входящий в так называемую «группу Коломойского» в парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа». До избрания депутатом Дубинский вел программу на канале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Сети появилась запись совещания премьер-министра Украины с представителями финансового блока правительства. Участники совещания критиковали Зеленского, называли себя некомпетентными, а также обсуждали, как в выгодном для себя ключе преподнести президенту вызвавшую его обеспокоенность ситуацию на валютном рынке.