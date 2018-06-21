21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде говорят: Порошенко и СБУ закатывают Харьков под каток диктатуры

Петр Порошенко и его партия «БПП», используя такой инструмент, как СБУ, пытаются установить диктаторский контроль над неподконтрольными мэрами украинских городов.

Такое заявление с трибуны Верховной Рады сделал народный депутат Украины Виктор Бондарь от партии «Возрождение», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вынуждены заявить, что в последние дни идёт планомерное создание управленского хаоса в городе Харьков. СБУ за последние дни одновременно и синхронно начала вызывать всех руководителей коммунальных предприятий города Харьков, руководителей структурных подразделений предприятий и проводит многочасовые допросы, в поиске неизвестно чего. Последним апогеем этих событий стал штурм Харьковской городской Рады. 300 молодчиков с битами и в балаклавах, не представляясь кто они, что они, разгромили Харьковскую городскую Раду, пробовали мешать проведению заседания городской Рады и, по сути, творили беспорядок. В это же время, СБУ и МВД делали вид, что никого нет, по результату этих действий никого не задержали, лица не установлены, откуда они взялись и куда они поехали – в нашей стране никто не знает. Все телеканалы на всю страну показывали этот беспорядок, газовые атаки, попытки поджечь городскую Раду и никто ничего не зафиксировали, и даже не задержал», – подчеркнул нардеп.

По информации Бондаря и его команды, руководили операцией из Киева.

«По нашей информации, по нашему подозрению, и по тому что мы имеем информацию изнутри правоохранительных органов, что сами руководители СБУ лично начальник СБУ в Харьковской области. Нам известно, что он получал команды из Киева. Сейчас мы пытаемся выяснить откуда – или это руководство СБУ или руководство администрации президента – для того, чтоб на примере Харькова показать, как будет с остальными мэрами, если они не будут послушными и не начнут слушаться одну политическую силу, которая должна стать самой главной диктаторской силой в стране, если такой подход будет продолжаться», – рассказал Бондарь.

«Поэтому мы обращаемся к спикеру, для того, чтобы провести всестороннее объективное расследование этих событий. К руководствам правоохранительных органов – провести служебное расследование и дать оценку правовым действиям руководителя СБУ в Харьковской области, руководства полиции в Харьковской области, которые ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить эти события и чтобы задержать участников этих событий», – обратился политик.