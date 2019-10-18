В Раде гвалт: Украина снова торгует с Россией

18.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на громкие заявления о войне с «агрессором», на Украине начали закупать электроэнергию у России.

Данный факт в ходе заседания Верховной рады признал замминистра энергетики Украины Виталий Шубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторически так сложилось, что наши энергетические системы объединены. Они существуют как единая энергетическая система, и только часть Украины, Бурштынский энергоостров, соединен с энергетической системой Европы. Это наша цель – полностью соединиться с энергетической системой Европы, и это подтверждено соответствующими документами, но сегодня это технически невозможно.

Технический импорт существует, это технологические перетекания, которые регулируются соответствующими техническими соглашениями между операторами энергетических систем России и Украины. Мы принимаем все меры для скорейшего отсоединения от энергетической системы России, но это сегодня невозможно», – констатировал замминистра, отвечая на вопрос «Европейской солидарности» об обеспечении энергетической независимости страны.

Однако депутата Алексея Гончаренко не устроил данный ответ. По его словам, во время работы нового Кабмина была возобновлена торговля электроэнергией с Россией.

«Зачем вы рассказываете глупости о перетекании? Почему-то никаких перетеканий не было ни в 2018, ни 2017, ни в 2016 годах. Последний раз электроэнергия из Российской Федерации импортировалась в 2015 году, и то, потому что она шла через территорию Украины в оккупированный Крым. С тех пор никаких закупок электроэнергии в РФ не было.

Почему пришли вы и работаете 24/7 на кого, на Российскую Федерацию? И сразу началась покупка электроэнергии для коммерческих потребностей. Назвать вам названия компаний, которые сейчас покупают электроэнергию? Что вы делаете?», – возмутился депутат.

В ответ заместитель министра осадил Гончаренко, намекнув на его техническую неграмотность.

«Технические перетекания существуют, это непрерывный процесс, который мы не можем остановить, извините. Я могу вам дать отдельную справку касательно этого и объемов. Есть определенные межгосударственные контракты между операторами систем», – ответил Шубин.

При этом замминистра переложил всю ответственность на «слуг народа», которые накануне приняли закон, разрешающий импорт электроэнергии из РФ, открыв, таким образом, для игроков энергетического рынка Украины и России соответствующие возможности.

Напомним, ранее глава «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Иван Плачков заявлял, что принятая Верховной Радой поправка позволяет российской компании «Интер РАО» начать с 1 октября поставки электроэнергии на Украину, что позволит Киеву подстраховаться на случай дефицита угля для собственных электростанций, однако ударит по украинскому олигарху-монополисту в энергетической сфере Ринату Ахметову.