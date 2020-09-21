В Раде испугались, что закон о военных преступлениях в Донбассе обернётся против украинских карателей

21.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украинские свидомые обеспокоены принятым в первом чтении законопроектом о наказании за военные преступления, поскольку опасаются, что его можно будет применять против киевских карателей, убивавших жителей Донбасса.

Об этом в эфире «5 канала Львов» рассказала известная как «голос львовского майдана» депутат Верховной рады София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратить внимание ещё на один законопроект, который используется как элемент гибридной войны против Украины. На прошлой неделе в первом чтении был принят законопроект о военных преступлениях и, на самом деле, звучит он прекрасно, цель его чудесная – чтобы была возможность продлить сроки давности преступлений и осудить, наконец, военных преступников, например, которые пытали наших политзаключенных, чтобы была возможность привлечь их к ответственности. Но в этом законопроекте заложено несколько вещей, которые уничтожают нашу армию.

И вот – два позиционирования. Что командир отвечает за действия своего подчиненного – не указано, какого уровня командир и, соответственно, это может быть от ротного и потом по цепочке, это может дойти до главнокомандующего. И потом, того самого Порошенко как главнокомандующего привлекать к ответственности, потому что ротный или командир какого-то взвода сделал что-то не так.

И второе позиционирование это то, что командир знал или мог знать о преступлении. Как сказал командир Забродский – у меня в сумке мобильный телефон, я мог знать про все, что угодно. Соответственно, это является способом найти доказательство вины командира. А это означает, что – мы «сепаров» достанем на их территории, где контроль московской федерации, это будет не так-то просто, и кошмарить, по сути, будут наших», – переживает русофобка.

«Имея «кейс Марченко», по сути, так выйдет, что после принятия законопроекта именно с такими формулировками он может создать угрозу того, что ни один наш военнослужащий не сможет выехать за границу, потому что московская федерация их будет оглашать как военных преступников. А мы будем интегрированы в это поле международного законодательства.

И тут у нас выходит критическая ситуация, что этот законопроект очень необходим для наказания военных преступников и установления справедливости. Но с другой стороны, мы видим, что он будет использован Московской Федерацией, чтобы уничтожать наших защитников», – выразила опасения националистка.

В то же время, стоит отметить, что, как ожидается, несмотря на то, что законопроект был проголосован за основу, ко второму чтению в него собираются внести поправки, ликвидирующие угрозы для украинских карателей.