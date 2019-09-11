В Раде истерика: Натовских инструкторов отзывают с фронта

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина стоит на грани сворачивания курса на евроатлантическую интеграцию.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Осенью 2013 года на киевский майдан вышло очень много молодёжи, вышли представители среднего класса, и они протестовали против двух принципиальных вещей: сворачивания евроатлантического курса, фактически возвращения Украины в сферу России и против узурпации власти президентом Януковичем.

Сегодня нас очень волнуют процессы, которые происходят в евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы вчера услышали от вице-премьера по вопросам евроинтеграции, о том, что Украина не будет настаивать на получении ПДЧ в НАТО, это означает в определённой мере сворачивание евроатлантической интеграции», – заявила Сюмар.

Также нардеп назвала и косвенные сигналы этого процесса, такие как «отзыв инспекторов НАТО с зоны разграничения».

«НАТО для Украины – это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии и войне с ядерным соседом Украины и агрессором…Если мы сегодня отойдём от сотрудничества с НАТО и откажемся от получения ПДЧ, это будет означать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния России», – подчеркнула Сюмар.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в украинском обществе упала поддержка НАТО и выросло число противников