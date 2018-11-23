В Раде хотят объявить дефолт Украины

23.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Петр Порошенко довел страну до такого экономического состояния, что пора объявлять дефолт и признавать свою неплатежеспособность перед европейскими кредиторами.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил экс-боевик батальона «Днепр-1», депутат Верховной рады Владимир Парасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны дать себе ответ на вопрос, куда мы хотим двигаться. Если мы хотим двигаться в таком направлении сейчас, то есть в никуда, то давайте обманывать себя дальше. Если мы хотим нормально развиваться, то мы должны понять, что нам что-то нужно делать с внешними экономическими долгами, со всеми нашими кредитами. И один из таких вариантов, это вопрос того, что мы должны объявить о том, что мы не можем их оплачивать. Это называется дефолтом, его делала и Греция, и Польша, где не была настолько фатальная ситуация. Нам нужно это сделать.

А знаешь, почему у нас в Украине никто не хочет этого сделать? Потому что ни один человек, который приходит к власти, Порошенко или другой президент, не захочет за такой короткий срок сказать, что он довел страну до дефолта. Они будут делать все, чтобы занимать, тянуть, перед выборами займут больше, раздадут больше денег на какие-то социальные вопросы и так далее. Я бы лучше посмотрел на правду такой, какая она есть», – резюмировал Парасюк.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление беглого олигарха и экс-главы Днепропетровской области Игоря Коломойского о том, что Украина должна воспользоваться примером Греции, объявить дефолт и сообщить «международным партнерам», что не собирается отдавать долги.

Также ранее депутат Верховной рады от «БПП» Иван Винник констатировал, что Украина неизбежно пройдет через процедуру технического или контролированного дефолта.