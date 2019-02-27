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27.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Культура, Политика, Украина
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В Раде хотят обязать артистов «правильно» отвечать на вопрос «Чей Крым?»

Участие в крупных культурных мероприятиях может быть позволено только тем украинским исполнителям, которые имеют чёткую, прописанную Киевом, гражданскую позицию, и однозначные ответы на вопросы политического характера.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Гузь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как по мне, любая группа и любой исполнитель, который хочет представлять Украину на культурной международной арене, должен как минимум соблюдать действующее законодательство, а именно – иметь определённое видение по поводу страны-агрессора, ситуации в Донбассе и Крыму. Также для меня и большинства украинцев очевидна необходимость отсутствия гастролей на территории страны-агрессора», – отметил он.

Также, по мнению Игоря Гузя, украинские культурные деятели обязаны иметь чёткую и однозначную гражданскую позицию, которая прописана киевским режимом.

«Кто-то скажет, что культура и политика – вещи не взаимосвязанные. Мне кажется, что это не совсем так. В стране, которая воюет, если ты хочешь представлять Украину на европейской культурной площадке, то ты обязан давать однозначные ответы на те вопросы, которые могут возникать. Поэтому группы Maruv и Anna-Maria и все остальные должны это понимать и знать», – резюмировал депутат.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кирилленко заявлял, что в следующем году Украина изменит правила допуска исполнителей к отборочному конкурсу на Евровидение.

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