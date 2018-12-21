В Раде хотят отобрать у Фирташа газораспределительные сети

21.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Газовые тарифы для украинцев можно понизить путем конфискации украинских газораспределительных сетей, которыми сейчас владеет украинский олигарх Дмитрий Фирташ, сотрудничающий со «страной-агрессором».

Об этом в ходе круглого стола «Энергетическая независимость Украины» заявил нардеп от «Народного фронта», экс-майданщик Андрей Левус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что сейчас в стране идет дискуссия вокруг непомерно высоких тарифов на услуги ЖКХ.

«Первый шаг – это ограничение Фирташа на нашем газовом рынке. Газораспределительные сети, которые не строились его компанией, сейчас фактически под его контролем, хотя это построено государством. «Нафтогаз» неоднократно обращался в Кабинет министров по поводу соответствующих шагов, касательно газораспределительных сетей.

Но, к сожалению, мы ничего не изменили, и часть тарифа, как не крути, все равно оседает в карманах этого олигарха, который находится под санкциями США, против которого открыты уголовные дела в Украине, который финансирует все пророссийские партии и телеканалы. Фактически каждый гражданин финансирует войну против себя, не устранив Фирташа от нашей энергетики, – сказал депутат.

При этом Левус не высказал каких-либо претензий в «Нафтогазу», установившему непомерные тарифы и в то же время, выдающему миллионные премии своим топ-менеджерам.

Отметим, что на данный момент украинский миллиардер Дмитрий Фирташ фактически контролирует государственные газовые компании «Укргаздобыча» и «Укртрансгаз», а также владеет 70% облгазов, занимающихся распределением голубого топлива внутри страны.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский недвусмысленно намекнул, что главными спонсорами украинской «оппозиции» являются олигархи Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.