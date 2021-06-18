В Раде констатировали – Украина на пороге тотального хаоса и финансовой смерти

18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Украина срочно не решит проблему огромного внешнего долга , то в ближайшем будущем эту страну ждёт финансовая смерть.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если правительство не решит вопрос огромного внешнего долга, то мы в 2022 и 2023 годах окажемся в ситуации тотального финансового хаоса… Как можно составлять финансовый план государства, если понятно, что без внешних займов, которые превратились, фактически, в транзит заняли-отдали. Экономика получает ноль финансового ресурса, социальная сфера доживает», – сказал он.

Также Сергей Соболев подчеркнул, что так дальше продолжаться не может, и намекнул на возможность досрочной отставки действующего правительства.

«Поэтому ключевой вопрос – что делать с реструктуризацией долгов? К сожалению, сложившаяся ситуация – это всего лишь отсрочка финансовой смерти. Что дальше?

Не может страна жить в условиях, когда она надеется исключительно на займы, которые мы ещё и не можем досрочно отдать, даже если государство начнёт нормально руководить экономикой. Вдумайтесь – нельзя досрочно отдавать долги, даже если будет рост экономики. Как можно было подписывать такие соглашения?

И правительство молчит. Предыдущее правительство молчало – отправилось в отставку. Следующее правительство оказалось в точно такой же ситуации», – добавил депутат.