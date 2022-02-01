В Раде объяснили, что указ Зеленского про увеличение ВСУ не имеет юридической силы

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Новости Украины

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек, по сути, является незаконным.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил бывший участник карательной операции против республик Донбасса, депутат Андрей Шараськин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы слышали бодрый спич [Владимира Зеленского] о том, что сейчас главным приоритетом является повышение обороноспособности нашей страны, в том числе и путём увеличения численности вооруженных сил. Я хотел бы напомнить, что это делается не указом президента. Увеличить вооруженные силы может только Верховная рада. Это первый момент», – сказал Шараськин.

Он подчеркнул, что даже в сегодняшних ВСУ наблюдается сильный некомплект, а отток кадров только увеличивается.

«Второе, перед тем, как увеличивать вооруженные силы… Я напомню, мы увеличили их на 11 тысяч месяц назад. И сейчас у нас некомплект существующих бригад, это важно. Отток продолжается. И третье. Мы утешали себя, что хотя бы в таком, полукастрированном виде мы будем иметь действующий закон, в котором регулируется вопрос территориальной обороны. Но надежды напрасны», – добавил депутат.

Он пояснил, что действующий закон о территориальной обороне не выполняется – полевые штабы не создаются, а отряды добровольцев собираются с многочисленными нарушениями.

«Собираются неравнодушные люди, которые сами приходят, и хотят вступить и создать добровольческие отряды. Этот процесс саботируется», – резюмировал Шараськин.

В свою очередь, депутат Александр Дубинский добавил, что в украинском бюджете нет денег на запланированное повышение жалования военнослужащим.

«Повышение минимального дохода военных до 3 минимальных зарплат – это морковка, которая вряд ли дойдёт до окопов. 3 минимальных зарплаты это 3*6500 грн + 22% ЕСВ = 23790 грн», – написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что даже для 100 тысяч военнослужащих, на которых якобы предполагается увеличить численность ВСУ, это неподъёмные для Украины 23,79 миллиарда гривен в год. Так что повторится история с врачами, которым хоть и обещали повышение зарплат, но по факту рост так и не произошел.