В Раде обьявили «незаконными» выборы в Крыму и позлорадствовали над низкой явкой

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада одобрила заявление, признающее нелегитимными состоявшиеся местные выборы в Крыму.

Такое решение было принято в ходе очередного пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Заявление представил новый глава комитета по иностранным делам, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Яременко.

«В марте-феврале 2014 года РФ, в результате военной операции спецслужб, оккупировала и незаконно аннексировала украинские территории – АР Крым и город Севастополь. Такими международными институциями, как ООН, аннексия признана незаконной с точки зрения международного права. С тех пор Украина и значительная часть международного сообщества придерживается политики непризнания законности аннексии Крыма и Севастополя.

Тем не менее, в рамках колонизации оккупированных территорий, РФ совершает незаконные действия, в том числе проводит выборы. Последние такие выборы в органы местной власти проводились на территории РФ, в том числе и в Крыму, 8 сентября. Эти действия уже были признаны незаконными рядом государств.

Наше заявление не вернёт Крым, но она станет чётким доказательством того, что, независимо от того какая Верховная Рада, в каком созыве, в составе каких фракций – национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий, возвращение наших граждан в состав украинской семьи», – разразился он русофобской речью, добавив, что поддержать это заявление является обязанностью каждого депутата украинского парламента.

В свою очередь, замглавы запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса, нардеп от партии Порошенко Ахтем Чийгоз трактует низкую явку на выборах в Крыму, как «сопротивление» украинских граждан.

«Не обращая внимания на репрессии, на принудительное давление, наши граждане отказались принимать участие в преступлении, которое РФ пытается узаконить в Крыму. Большинство отказалось принимать участие в преступном мероприятии – так называемых выборах», – сказал радикал.

После чего депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев возмутился позицией не осудивших выборов западных «партнёров», и призвал направить в международные институты копии принятого заявления.

«Я только что вернулся с мониторингово комитета ПАСЕ – двадцатиминутный доклад человека, который отвечал за мониторинг этих выборов, и ни одного слова упоминания о незаконности выборов на оккупированной части Крыма. Я думаю, что это заявление должно быть немедленно направленно во все соответствующие институции, включая ПАСЕ, чтобы позиция абсолютного большинства глав государств, которая была высказана буквально на следующий день, звучала вместе с позицией украинского парламента», – призвал он, также позлорадствовав над низкой явкой на выборах в России.

Далее, перед началом голосования, спикер парламента Дмитрий Разумков пригрозил залу, что позиции «не голосовал» здесь быть не может, только либо «за», либо «против». В результате законопроект одобрили 325 нардепов из 358 присутствующих, и только «Оппозиционная платформа – «За жизнь» в полном составе проигнорировала голосование.