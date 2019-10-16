В Раде объявили о приближении голодомора

16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинской Конституции противоречит намерение власти разрешить продажу сельскохозяйственных земель, что чревато фатальными последствиями для села.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся история Украины и украинства – это борьба за землю. Когда столетиями убегали в казацкую вольницу для того, чтобы иметь свой участок земли, а не работать на пана или помещика – это тоже была история Украины. Когда сталинский режим начал коллективизацию, которая закончилась голодомором, и от 7 до 10 миллионов украинцев, потеряв землю, отдав её в так называемые колхозы, потом пошли голодной смертью.

Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю.

Почитайте ваш законопроект, «Слуги народа», который вы внесли, где вы разрешаете компаниям с иностранными инвестициями с первого года, которые проработали три года на Украине, продавать украинскую землю. Что вы делаете, когда разрешаете, фактически, через пять лет, свободную куплю-продажу земли иностранцам, вы называете это реформами? Реформами для кого?», – возмутился Соболев.

По его мнению, подобные «реформы» могут вызвать массовую нищету и голод на Украине.

«Вместо того, чтобы поддержать фермерское хозяйство, индивидуальные сельскохозяйственные предприятия, вместо того, чтобы выкупать землю у тех, кто не хочет её обрабатывать, в государственные банки, а потом продавать право аренды, вы хотите так называемы рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?

Неужели непонятно, что фермер, который работает на земле, всегда поддерживает село, школу, детский садик? Кто будет их поддерживать, большие агрохолдинги? Где вы такое видели?», – резюмировал депутат.