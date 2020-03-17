17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

В Раде одиозному депутату попытались закрыть рот маской




В ходе внеочередного заседания Верховной рады депутату от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко во время выступления с трибуны попытались надеть медицинскую маску.

Инцидент произошёл в то время, как депутат на повышенных тонах критиковал новоназначенную на пост Генпрокурора Украины Инну Венидиктову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«…Теперь далее, – голосил Гончаренко, однако зал взорвался гулом. – О, кричите! Вам меня не перекричать! Я буду продолжать. Второе задание пани Венедиктовой – это защитить своих…»

В это время к трибуне подошёл один из представителей «Слуги народа» и попытался надеть на него маску.

«Дайте Зеленскому! Зеленскому дайте!» – среагировал депутат на выходку.

Инцидент в своём Telegram-канале прокомментировал украинский политолог Тарас Березовец.

«Попытка слуг потроллить Гончаренко обернулась троллингом Зеленского», – отметил Березовец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть