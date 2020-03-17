В Раде одиозному депутату попытались закрыть рот маской

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе внеочередного заседания Верховной рады депутату от «Европейской солидарности» Алексею Гончаренко во время выступления с трибуны попытались надеть медицинскую маску.

Инцидент произошёл в то время, как депутат на повышенных тонах критиковал новоназначенную на пост Генпрокурора Украины Инну Венидиктову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Теперь далее, – голосил Гончаренко, однако зал взорвался гулом. – О, кричите! Вам меня не перекричать! Я буду продолжать. Второе задание пани Венедиктовой – это защитить своих…»

В это время к трибуне подошёл один из представителей «Слуги народа» и попытался надеть на него маску.

«Дайте Зеленскому! Зеленскому дайте!» – среагировал депутат на выходку.

Инцидент в своём Telegram-канале прокомментировал украинский политолог Тарас Березовец.

«Попытка слуг потроллить Гончаренко обернулась троллингом Зеленского», – отметил Березовец.