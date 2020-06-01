В Раде опечалились: Украина все дальше от статуса космической державы

01.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока весь мир занимается техническим развитием и мечтает о звёздах, Украина продолжает нищать, отдаляясь всё дальше от былого статуса космической державы.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир сегодня аплодирует запуску ракеты. Украина пока что космическая страна, но всё дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта. Власть переключилась на борьбу с оппозицией.

И пока весь мир смотрит в будущее, мы остаёмся в «лихих девяностых» не только по вопросам безопасности», – сказала парламентарий.

Напомним, накануне бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, в ближайшее время на Украине произойдет экономическое падение во всех отраслях, вызванное кризисом из-за пандемии COVID-19. Это приведет еще большей эмиграции граждан из страны, которые будут выезжать на заработки в стране Европы.