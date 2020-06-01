01.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

В Раде опечалились: Украина все дальше от статуса космической державы


Пока весь мир занимается техническим развитием и мечтает о звёздах, Украина продолжает нищать, отдаляясь всё дальше от былого статуса космической державы.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Весь мир сегодня аплодирует запуску ракеты. Украина пока что космическая страна, но всё дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта. Власть переключилась на борьбу с оппозицией.

И пока весь мир смотрит в будущее, мы остаёмся в «лихих девяностых» не только по вопросам безопасности», – сказала парламентарий.

Напомним, накануне бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, в ближайшее время на Украине произойдет экономическое падение во всех отраслях, вызванное кризисом из-за пандемии COVID-19. Это приведет еще большей эмиграции граждан из страны, которые будут выезжать на заработки в стране Европы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть