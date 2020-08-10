В Раде отказались признать победу Лукашенко

10.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию» в Верховной раде Украины не признало результаты выборов президента Белоруссии и победу в них действующего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава объединения, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гончаренко и членов объединения, выборы были нечестными и прошли в условиях массовых нарушений.

«Выборы президента Белоруссии сопровождались многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время, собственно, выборов. Недопуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы потенциальным кандидатам и участникам протестов, применение силы против участников протестов, недопущение международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами и другие факты следует оценивать как таковые, что существенно повлияли на результат волеизъявления граждан.

После обнародования данных Национального экзит-пола и данных ЦИК Белоруссии, которые объявили, что Александр Лукашенко побеждает с результатом в 80% во многих городах страны начались мирные протесты. Власть применила против протестующих необоснованную силу, аресты, а также преграждает свободному доступу к коммуникационным сетям, блокирует оппозиционные новостные порталы.

Учитывая это, межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию» заявляет о следующем. Имеющиеся факты о правонарушениях во время предвыборной кампании и собственно выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам, прозрачного и свободного волеизъявления. Соответственно, мы призываем Верховную раду Украины не признавать результаты выборов президента Белоруссии 2020-го года», – заявил Гончаренко.

Напомним, согласно данным ЦИК Белоруссии, набрал более 81%. Его уже поздравили главы России, Китая и Казахстана, а Польша инициировала экстренный саммит Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии.