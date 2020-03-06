В Раде придумали, как вернуть Крым за воду – никто не похлопал

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев якобы сможет вернуть под свой полный контроль Крым, если под предлогом возобновления поставок воды введёт на полуостров украинских силовиков, управленцев и валюту.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от партии «Голос» Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос о подаче воды в Крым, который затронули господин премьер-министр и министр иностранных дел, действительно может быть инструментом деоккупации Крыма и демонстрация того, что, во-первых, государство имеет четкое осознание деоккупации, и, во-вторых, – что оно заботится о своих гражданах.

По поводу того, как нам контролировать доставку воды именно нашим гражданам, а не военным объектам, можно предложить следующее: провести работы по обновлению на Северо-Крымском канале, взять под контроль все объекты водоканала на территории Крыма и обеспечить их силами МВД Украины, провести ревизию состояния коммуникаций Крымводоканала.

Также обеспечить на 100% украинским менеджментом предприятие Крымводоканал, заключить договор по обеспечению наших граждан водой в Крыму, создать условия оплаты воды в гривне, и таким способом вернуть национальную валюту Украины в украинский Крым, возобновить работу украинских государственных банков, перенести этот опыт на вопрос энергоснабжения аналогичным путем.

Параллельно возобновить работу органов государственной власти в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Если премьер-министр и другие представители государственной власти и политики имеют в виду под водоснабжением именно такой гибридный механизм деоккупации Крыма, тогда можем его проработать в деталях», – призвал депутат.

По его мнению, гуманитарная политика Киева должна служить «борьбе» против России.

«То, что мы после 6 лет оккупации Крыма говорим про гуманитарное значение водоснабжения на территорию полуострова – это понятно, там наши сограждане, там наша земля. Но это не должно выглядеть как капитуляция перед Россией и признание того, что украинские политики и чиновники не готовы бороться за возвращение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вместе с тем, нужно четко осознавать, что национальные интересы Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства должно быть четко сбалансировано с гуманитарной политикой», – резюмировал Умеров на плохом украинском.