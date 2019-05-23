В Раде признали, что планируют за 10 лет заставить всех перейти на украинский

23.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый языковой закон, принятый украинским парламентом, направлен на то, чтобы граждане страны в разных регионах говорили на одном языке.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, отвечая на вопрос, что может изменить новый языковой закон.

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«Этот документ приняли для того, чтобы за 10 лет украинцы на западе и востоке государства говорили на одном языке. Чувствовали, что живем в стране с общими ценностями и культурой. Как это у поляков, французов или израильтян», – сказал Княжицкий.

По его словам, украинский язык якобы дискриминировали и уничтожали почти четыре века, а теперь, говорит политик, «особенно важно защитить права украиноязычных граждан».

«Закон поддержали и русскоязычные украинцы. Поскольку более 95 процентов тех, кто живет в Одесской области, Донецкой или Луганской, добровольно отдают своих детей в украинские школы. Понимают последствия антиукраинской политики. Хотят вернуться к своему языку, но им надо создать соответствующие условия, – утверждает депутат. – За последние пять лет мы сделали большой прогресс, но все время есть угроза реакции. Потому что гибридная война продолжается. При всех претензиях к парламенту имеем уникальное количество депутатов, которые голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько уже не наберется. Поэтому сейчас важно заложить основы сильной Украины как европейского государства», – говорит депутат. Как сообщал не о защите украинского языка. Он об ограничении прав носителей других языков и нарушении прав жителей целых регионов, десятков миллионов украинцев, которые живут там, где традиционно во всех сферах жизни используют другие языки, кроме украинского. Как сообщал «ПолитНавигатор», в Раде признали, что в новом законе речь идет не о защите украинского языка, а об ограничении прав носителей других языков и нарушении прав жителей целых регионов.