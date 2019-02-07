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07.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Днепропетровск, Политика, Украина
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В Раде признали, что Украина превратилась в Европу Гитлера

Верховная рада направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области.

Решение было принято большинством голосов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что, представляя законопроект, представитель Петра Порошенко в парламенте, супруга генпрокурора Украины Ирина Луценко вляпалась в скандал, выругавшись с трибуны Верховной Рады.

При этом депутат Андрей Денисенко предложил переименовать область не в Днепровскую, а в Сичеславскую.

В свою очередь глава фракции БПП Артур Герасимов от имени фракции заявил о готовности поддержать оба варианта, лишь бы убрать с карты Днепропетровскую область.

Эту позицию подверг критике депутат ВР, кандидат в президенты Александр Вилкул.

«Скажите, ваши переименования вернут домой более десяти миллионов украинцев, которые вынуждены батрачить за границей, чтобы прокормить свои семьи? Вы продолжаете дурить, отвлекать внимание людей от реальных проблем», – заявил Вилкул

Также он отметил, что такие вопросы обычно выносятся на референдум и сравнил украинскую демократию с гитлеровской Германией.

«Вместе с выборами президента или парламента проведём в регионе референдум! И пусть люди сами скажут, как они хотят, чтобы их область называлась, а не вы это будете решать, даже не пользуясь никаким доверием в обществе. И тогда на Украине будет демократия. Вы в каждом предложении говорите, что Украина – это Европа, но это больше похоже на Европу, но в Германии 30-х годов прошлого века», – добавил кандидат в президенты.

В итоге по результатам голосования за вариант “Днепровскую область” поддержали 144 депутата, а за “Сичеславска область” проголосовали 240 депутатов.

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