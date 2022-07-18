В Раде проголосовали за тотальное уничтожение русской топонимики

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Новости Украины

Верховная рада сегодня приняла в первом чтении изменения в закон о географических названиях, предполагающий «деколонизацию» топонимики на Украине.

Несмотря на то, что проект был принят за основу, депутаты предприняли все усилия, чтобы максимально ускорить сроки его доработки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед этим депутаты оперативно проголосовали за переименование Владимир-Волынского района Волынской области во Владимирский район. «За» проголосовали 327 депутатов. Примечательно, что два года назад Верховная рада удовлетворила просьбу Волынского облсовета о переименовании города Владимир-Волынский во Владимир.

Далее парламентарии взялись непосредственно за «проект закона о внесении изменений в закон «О географических названиях» по деколонизации топонимики и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины».

С напутственным словом выступил одиозный бывший руководитель украинского института нацпамяти, а ныне депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович. Он напомнил, что после майдана 2014 года началась декоммунизация, однако это было лишь первой ласточкой. Дальнейшая фаза – дерусификация, приняла стихийную форму, и сейчас самое время её узаконить.

«Коммунизм-это лишь одна из разновидностей российского империализма, который продолжает угрожать Украине. Время сделать следующий шаг и осуществить дерусификацию и деколонизацию нашего публичного пространства. Этот процесс уже разворачивается, он начался снизу, он уже разворачивается по всей стране, время придать ему законодательную основу», – объявил Вятрович.

В то же время он посетовал, что данный законопроект «лишь запрещает, на будущее, присваивать названия, пропагандирующие Россию», поэтому требует серьёзной доработки во втором чтении. В то же время он возмутился, что Зеленсккий тянет с законом о запрете российской издательской продукции, который ранее был принят Верховной радой.

«Надо понимать, что деколонизация-это не только о названиях. Месяц на подписи у президента лежит законопроект 7459 об освобождении Украины от российской издательской продукции. Почему нарушается Конституция Украины, которая дает на подписание президенту 15 суток? И, в соответствии с которой, президент уже не имеет права ветировать закон и все равно обязан его подписать. Промедление выгодно лишь российским лоббистам и я надеюсь, президент выяснит, кто в его окружении является российским лоббистом во время, когда Украина ведет войну против России», – сказал нацист.

Горячо поддержал законопроект представитель фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, однако также указал на недоработки.

«Ко второму чтению просим, будем предлагать расширить, чтобы данный закон касался не только использования в новых названиях, собственно, аналогии или ссылок к стране-агрессору и ее символам, а также, чтобы такая ссылка становилась основанием к переименованию существующих названий. Очень правильно: декоммунизация, дерусификация, дерашизация должна активно использоваться», – вещал свидомит.

Он призвал поддерживать инициативу, а также для пущей оперативности проголосовать за сокращение сроков до подачи поправок. 253 депутата поддержали законопроект в первом чтении.