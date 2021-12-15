В рамках дерусификации Рада переименовала еще один город

15.12.2021  15:55 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Верховная рада удовлетворила просьбу Волынского областного совета о переименовании города Владимир-Волынский во Владимир.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада удовлетворила просьбу Волынского областного совета о переименовании города Владимир-Волынский во Владимир. Соответствующее...

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Это решение обосновывают тем, что до 1795 года этот город носил название Владимир, однако после включения региона в состав Российской империи, чтобы избежать путаницы с названиями, его переименовали о Владимир-Волынский. В украинском парламенте решили вернуть городу старое название.

Голосование было объявлено сразу, без обсуждений – депутаты Рады торопились отправиться на перерыв. По итогам переименование поддержали 348 парламентариев из 373 присутствующих.

Напомним, ранее в Первомайске Николаевской области заявили, что отказываются переименовывать город на украинский манер.

Позже и жители города Южный Одесской области отказались переименовываться в «Пивденный».

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