В Раде провалилась попытка отмазать украинских военных преступников

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутаты Верховной рады сделали попытку отменить принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права», фактически предусматривающий введение ответственности за преступления против человечности и военные преступления.

Об этом, агитируя за соответствующее постановление, с трибуны украинского парламента заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что принятый недавно закон о преследовании военных преступников полностью соответствует стремлениям приближения украинского законодательства к нормам международного права, но «механический перевод на украинский язык международных документов, как выяснилось, не всегда приводит к позитивным результатам».

«Как должен чувствовать себя командир, который своим приказом посылает подчинённых, в том числе, на смерть? Почему в противовес принципу индивидуальной ответственности, закреплённой в нашей Конституции, командир должен отвечать за действия подчинённых по схеме «знал» или «мог знать»? Какие должны появляться чувства у главнокомандующего ВСУ, счёт подчинённых которого идёт на сотни тысяч? Ждать и молиться, что никто из них не окажется насильником или мародёром?» – уговаривал зал украинский генерал.

При этом, по его словам, необходимость усовершенствования закона чувствует и МВД, и Минобороны, и даже Офис президента – «не ошибается только тот, кто ничего не делает».

«У нас ещё есть время, за нашим решением судьба сотен тысяч офицеров и солдат армии и флота, бойцов добровольческих формирований – всех тех, благодаря кому мы сейчас работаем…Просим услышать профессиональных военных и правоохранителей», – призвал Забродский.

В свою очередь депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко попыталась предельно откровенно объяснить коллегам свои опасения относительно принятого закона.

«Нужно ли усилить ответственность за военные преступления страны-агрессора? Да, и это должно определяться международным правом как военные преступления. В то же время абсолютно правильный по сути законопроект и название, к сожалению, в деталях таков, что может навредить ВСУ. Мы искренне пытались доработать его до второго чтения, когда указывали вам на детали, которые, в первую очередь, ударят по власти.

Сегодня в ЕСПЧ масса исков против Украины, которые подают даже с оккупированных РФ территорий граждане, где они пытаются не на РФ, а на Украину переложить ответственность, например, за имущество, которое пострадало из-за вооружённого конфликта, развязанного РФ. Также опасна норма возвращения к предыдущим годам.

Мы полностью поддерживаем, что все военные преступники, которые пытали, насиловали украинских военных и гражданское население, должны отвечать за это. Но когда вы сегодня законом возлагаете ответственность, например, за уничтоженное имущество на украинскую армию, это может иметь чрезвычайно опасный прецедент», – увещевала Геращенко.

«Давайте разделим военные преступления и военных преступников, за которые должна нести ответственность РФ, страна агрессор, боевики, которые находятся под контролем Кремля, и украинскую армию, которая защищает страну», – призывала соратница Петра Порошенко.

Тем не менее, за постановление проголосовало всего 85 депутатов.