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В Раде разгорелся срач из-за Меркель
Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов на заседании согласительного совета обвинил депутат Юлию Тимошенко в поддержке Минских соглашений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Показательно, что те, кто критикует Минск, в частности Юлия Тимошенко, в общении с фрау Меркель в очередной раз признала позитивный эффект Минских соглашений», – сказал Герасимов.
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Тимошенко в ответ обвинила Герасимова во лжи и отмежевалась от поддержки Минска.
«Я хочу категорически опровергнуть какие-либо утверждения о встрече с канцлером Ангелой Меркель. Мы четко занимаем позицию: Минские договоренности не являются эффективными для Украины, и они не приводят к миру», – сказала депутат.
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Метки: Ангела Меркель, Артур Герасимов, Минский процесс
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