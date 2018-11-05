В Раде разгорелся срач из-за Меркель

05.11.2018, Киев, Игорь Петров

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов на заседании согласительного совета обвинил депутат Юлию Тимошенко в поддержке Минских соглашений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Показательно, что те, кто критикует Минск, в частности Юлия Тимошенко, в общении с фрау Меркель в очередной раз признала позитивный эффект Минских соглашений», – сказал Герасимов.

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Тимошенко в ответ обвинила Герасимова во лжи и отмежевалась от поддержки Минска.

«Я хочу категорически опровергнуть какие-либо утверждения о встрече с канцлером Ангелой Меркель. Мы четко занимаем позицию: Минские договоренности не являются эффективными для Украины, и они не приводят к миру», – сказала депутат.

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