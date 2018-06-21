21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде скандал: Ляшко потребовал извинений перед коровами

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко резко отреагировал на призыв депутата от «Народного фронта» Андрея Помазанова прекратить заниматься популизмом.

Очередной инцидент произошёл в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остановим публицистические выступления с этой трибуны. Мы вспоминаем про коров, про всякую хренотень, но не вспоминаем о том, что наше государство должно жить нормально, нормальной жизнью, без коррупции, без коррупционных проявлений. Коровы должны быть, но это никоим образом не связано с коррупцией. Поэтому давайте говорить о борьбе с коррупцией, а не о том, что мы называем публицистическими выступлениями», – заявил Андрей Помазанов, попутно отмахиваясь от подошедшего к трибуне Олега Ляшко.

Взяв слово, лидер Радикальной партии пригрозил депутату «обломать рога» и призвал извиниться перед оскорблёнными украинскими коровами.

«Один депутат из провластной коалиции только что позволил себе с этой трибуны неуважительную реплику, что тут много говорят о коровах и всякую другую хренотень. Я этому депутату от власти хочу сказать – ты, паразит, не смейся, а то мы тебе рога обломаем. Извинись перед украинскими коровами, которые кормят украинских крестьян. Благодаря украинским коровам, которых вы уничтожили под корень, люди не имеют возможности кормить своих детей. Завозят пальмовое масло, бодягу завозят, травят народ. А украинские крестьяне не могут заработать себе на жизнь, потому что вместо того, чтобы поднять крестьянам зарплаты, пенсии, дать возможность оплачивать коммунальные услуги за газ – вы уничтожаете коров, поросят, социальную сферу в селе, и хотите землю продать в угоду транснациональным корпорациям и латифундиям. Вам не угодили украинские коровы, потому что вы держите счета в оффшорах, потому что ваше будущее связываете с заграницей. Вы никогда не были в селе, не знаете, как живут люди и какие у них проблемы», – сказал Олег Ляшко.

При этом «радикал» выразил пожелания, чтобы в украинском правительстве уважительнее относились к коровам.

«Меньше свиней при власти и больше поросят в селе! И чтобы меньше было и в парламенте и в Украине людей, которые неуважительно относятся к украинским коровам, украинским крестьянам и украинскому селу, с которым связано будущее страны. Меньше давайте судьям и прокурорам, больше рабочим и крестьянам зарплаты и пенсии», – резюмировал Ляшко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Олег Ляшко устроил ролевую игру с каской за трибуной Верховной Рады.