31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Конфликт, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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В Раде собираются признать вагнеровцев террористами


Верховная рада Украины должна принять постановление о признании российской ЧВК «Вагнер» террористической организацией, а также подробно разобраться, почему задержанные в Минске российские граждане были отпущены Александром Лукашенко на родину.

Об этом в ходе заседания глав фракций и комитетов украинского парламента заявила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы просим поставить в повестку дня постановление №3735 о признании вагнеровцев террористической организацией. И очень хотелось бы услышать, что на самом деле произошло с группой вагнеровцев в Белоруссии, и причастно ли высшее государственное руководство к освобождению этих террористов, и передачи их, вместо правосудия, России и их сообщнику Путину», – призвала она.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подтвердил информацию о том, что задержание в Белоруссии 32 бойцов ЧВК – граждан России – это операция спецслужб Украины и США.

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