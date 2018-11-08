В Раде свора воров сошлась в дежурном сраче

08.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко устроили очередную перепалку, обвиняя друг друг друга в повышении тарифов на газ для жителей Украины.

Инцидент произошел в ходе пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, большинство в парламенте – это мафия. Сегодня шесть фракций подписали проект постановления об отмене повышения цены на газ на 23,5%, о том, чтобы отдавать украинцам газ украинской добычи и чтобы потом ввести мораторий на любое повышение тарифов. К сожалению, это жизненно важное постановление не то, что не ставят в этом прогнившем зале на голосование, но даже не дают команду профильному комитету рассмотреть это, потому что в этом зале не думают о людях. Требуем отменить повышение цены на газ и рассмотреть в парламенте коррупцию «Нафтогаза», президента и всего его окружения по поводу незаконного установления цены на газ», – заявила Тимошенко.

«Проблема существует, но еще раз хочу напомнить, может кто-то забыл, что предыдущие правительства, я не буду называть премьер-министров, набрали больше 70 миллиардов и передали нам для выплат долгов, и не в гривнах, а в долларах США. Или может кто-то забыл, кто в 2008 году, будучи премьер-министром и кто сейчас присутствует в этом зале, подписал меморандум с МВФ о выравнивании цен на газ украинского производства и цен на импортированный газ, что значит повышение цен на газ. Поэтому давайте называть вещи своими именами», – ответил Герасимов.

В результате кандидат в президенты перешла к открытым обвинениям, назвав президента Порошенко, Герасимова и возглавляемую им «БПП» мафией.

«Хочу обратить внимание на то, что только что говорил господин Герасимов, который возглавляет в парламенте свору воров, которая сегодня покрывает всю коррупцию президента Порошенко, все коррупционные тарифы на природный газ. Это мафия во главе с президентом и господином Герасимовым», – заявила Тимошенко.

При этом Герасимов также перешел на личности и припомнил Тимошенко результаты ее работы в кресле премьер-министра.

«Во время предыдущего выступления я не называл конкретных фамилий, но теперь хочу сказать, что именно Юлия Владимировна Тимошенко набрала и передала следующим поколениям 24 миллиарда долларов. Именно она ровно 10 лет назад подписала свою подпись под меморандумом с МВФ», – парировал Герасимов.

Ранее Герасимов и Тимошенко устроили перепалку в Раде из-за командира ополчения ДНР Игоря Безлера.

«ПолитНавигатор» приводил заявление эксперта рынка энергетики Дмитрия Марунича о том, что из-за постоянно увеличивающихся тарифов на газ и электроэнергию жители украинских сёл переходят на отопление дровами и торфом.