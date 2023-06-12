В Раде угрожают Будапешту за передачу Россией пленных закарпатцев

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Передача Венгрии при посредничестве РПЦ 11 украинских пленных – это спецоперация российских и венгерских спецслужб.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат ВР от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко, занимавший ранее в парламенте должность главы международного комитета, с которой его уволили за переписку с проституткой в сессионном зале.

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«На самом деле не нужно быть выпускником российской Академии внешней разведки, чтобы догадаться, что мы являемся свидетелями циничной совместной операции спецслужб России и Венгрии», – пишет Яременко в статье, опубликованной «Европейской правдой».

По его словам, «эта спецоперация еще не завершилась».

«Хотя РФ и без каких-либо дополнительных операций могла бы проявлять благодарность венгерскому премьеру и правительству – за постоянное подыгрывание информационным нарративам Кремля, за размывание политики санкций ЕС и усложнение принятия консенсусных решений в этой сфере. Это уже может казаться достаточным для просьб Орбана своему другу Владимиру по выдаче военнопленных украинцев венгерского происхождения», – считает депутат.

Он считает, что в этой ситуации «венгры в этой сделке выглядят еще хуже», чем Россия.

«Без ведома Украины выбрав для торгов с Россией среди сотен или тысяч украинских военнопленных 11 закарпатских этнических венгров и даже не уведомив об этом Киев, Венгрия еще раз прозрачно намекнула на свои претензии на свои так называемые «этнические венгерские земли» и то, что видит у себя право контроля населения на этой территории. А то, что правительство Орбана отказывается предоставить Украине списки этих военнослужащих и допустить к ним украинского консула позволяют обвинять Венгрию если не в захвате заложников, то по крайней мере в торговле людьми», – возмущается политик.

По его мнению, «Киев должен жестко сформулировать ультиматум о немедленной передаче украинских граждан в Украину или объяснении всех препятствующих этому условий российско-венгерской сделки».

«А в политике по Венгрии нужно исходить из того, что Венгрия перестала быть частью общей политики ЕС и НАТО и уже стала российским вассалом в Центральной Европе. Мы должны считаться с этим решением венгерской верхушки и выстраивать свою политику соответственно», – резюмировал Яременко.