В Раде успокаивают: ВСУ лишь деградируют. Коллапс еще впереди

Украинские вооруженные силы лишь становятся слабее и движутся к потере управления и дезорганизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин.

Он говорит, что многих задело его прежнее высказывание о деградации ВСУ, но призывает не обижаться.

«Это термин, который означает процесс постепенного снижения, уменьшения, ослабления свойств вооруженных сил, выражающиеся, в частности, в ухудшении системы управления, в ослаблении дисциплины, приводящие к снижению обороноспособности, а, следовательно, к ослаблению качества вооруженных сил», – сказал депутат.

Он успокаивает, что деградация – это «не конечная точка».