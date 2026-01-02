В Раде успокаивают: ВСУ лишь деградируют. Коллапс еще впереди

Игорь Шкапа.  
02.01.2026 13:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1540
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские вооруженные силы лишь становятся слабее и движутся к потере управления и дезорганизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин.

Он говорит, что многих задело его прежнее высказывание о деградации ВСУ, но призывает не обижаться.

«Это термин, который означает процесс постепенного снижения, уменьшения, ослабления свойств вооруженных сил, выражающиеся, в частности, в ухудшении системы управления, в ослаблении дисциплины, приводящие к снижению обороноспособности, а, следовательно, к ослаблению качества вооруженных сил», – сказал депутат.

Он успокаивает, что деградация – это «не конечная точка».

«Конечная точка называется коллапс. Коллапс – это уже потери системы управления и дезорганизация войск. Но этот процесс деградации, если его не остановить вовремя, он, собственно, и может привести к коллапсу, то есть к потере системы управления войсками, фактически к дезорганизации войск», – резюмировал Рахманин.

