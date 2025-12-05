Оборонный комитет Рады: Наша армия стремительно деградирует

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины наступает тяжелейший период с февраля 2022 года, а пор ряду показателей он еще более проблемный.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Рады Сергей Рахманин.

Он говорит, что сейчас в стране нет воодушевления и нарастает усталость от войны. Кроме того, политик отмечает, что ранее была надежда, что помощь от Запада будет только расти.

«Сейчас – с точностью до наоборот. Сейчас мы ожидаем только худшего, и пока что наши опасения во многом сбываются», – сказал Рахманин.

По его словам, все печально для Украины и на фронте, где «ситуация изменилась – и качественно, и количественно с точки зрения русских».

«У нас на сегодняшний день происходит определенная деградация вооруженных сил. Она еще не привела к коллапсу, дай бог, и не приведет, но есть целый ряд симптомов опасных, которые, в принципе, не дают оснований с огромным оптимизмом смотреть в будущее. Если в 22-м году мы постоянно наращивали свои возможности, и по личному составу, и по технике, то сейчас у нас все идет с точностью до наоборот», – подчеркнул укро-депутат.

Еще одним важным фактором он назвал проблемы с финансированием, поскольку украинская экономика «не растет и не может расти в условиях войны».