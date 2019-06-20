В Раде ужаснулись от украинских счетов за коммуналку

20.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Из-за огромной разницы в зарплатах тарифы на услуги ЖКХ бьют по карманам украинцев гораздо сильнее, чем по жителям ЕС, где тарифы выше.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Константин Павлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у украинцев самые низкие зарплаты в Европе, а тарифы больно бьют по карману. Сравните среднюю стоимость тарифов в Германии – 243$, в Австрии – 188$, в Британии – 186$, в Дании – 184$, в Хорватии – 182$, в Польше – 170$, во Франции – 157$, и на Украине – 101$.

А теперь сравните среднюю зарплату хотя бы в столицах. В Киеве – 263$, в Варшаве – 1551$, в Берлине – 2508$, в Париже – 2520$, в Лондоне – 2886$. То есть в Европе при высоких доходах на тарифы тратится от 5 до 6% заработной платы. А на Украине, которая, по данным Всемирного банка, по темпам развития отстаёт от Польши на 50 лет, а от Германии на 100, люди тратят 22% от заработной платы на жилищно-коммунальные услуги», – возмутился депутат.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский объявил «неотложной задачей» достижение договоренностей с МВФ, который ранее выдавал Украине кредиты в обмен на обязательства повысить тарифы, сократить социальные выплаты, провести распродажу черноземов.