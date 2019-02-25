В Раде вскрыли аферу правительства с субсидиями

25.02.2019, Киев, Игорь Петров

Раздавая накануне выборов людям деньги в виде монетизации субсидий, власть надеется подкупить избирателей.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады заявил депутат Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много встречался с работниками разных отраслей. Все люди в одни голос обсуждают две темы. Первая – подкуп избирателей, который разворачивается, сумасшедшие схемы по скупке голосов. Только об этом разговоры – кого подключили, кого «нагибают», где власть работает по больницам, школам, предприятиям.

Вторая тематика – сумасшедшие тарифы. По сути, через тематику тарифов снова разворачивается та же схема скупки голосов. Министр соцполитики Рева предлагает провести эксперимент – до 1 мая раздать субсидии живыми деньгами. Но они знают, что после 1 мая денег нет. В бюджете заложено 20 миллиардов на так называемую монетизацию субсидий, то есть на выдачу людям живыми деньгами.

Хочу напомнить, что долги за коммунальные услуги за последние месяцы увеличились в два раза и сегодня составляют уже 56 миллиардов гривен. На что рассчитывает власть? 20 миллиардов раздают как подачку перед выборами, плюс так называемое виртуальное увеличение пенсий – это деньги, которые используются на подкуп за счет государства. Люди проедят их, но есть постановление, которое после 1 мая вводит новые ограничения – если у тебя есть задолженность 340 гривен, то ты теряешь право на получение субсидии.

Это говорит о том, что власть сознательно, за счет того, что люди проедят эти деньги, уменьшит количество тех, кто будет получать эти субсидии», – сказал Бондарь.