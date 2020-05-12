В Раде за интервью с Гордоном Поклонской обещают тюремную робу

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Интервью депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону якобы является информационной спецоперацией Кремля по легитимизации врагов Украины в глазах народа.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны я понимаю, что интервью с врагом в принципе может быть. Во-первых, для того, чтобы понять, о чём враг думает, а во-вторых, чтобы показать лицо врага. Но враг – это Путин, Шойгу, Соловьёв и Скабеева.

Но Поклонская – это не то. Это предательница, которая изменила присяге Украине. Это человек, с лёгкой руки которой как минимум прикрывались убийства в Крыму. Это человек, которая преследовала своих сограждан. И с ней делать интервью?

Мне кажется, Дмитрий допустил большую ошибку. Он ведь там с ней сидит и улыбается, разговаривает, благодарит её за мужество что она пошла давать интервью. Какое мужество, кого благодарим? Говорит там слово «присоединение Крыма», как она к нему относится», – сказал депутат.

«Это же абсолютная спецоперация, легитимизация предателей в украинском информационном поле. Если можно с Поклонской, давайте дальше других доставать, всех этих пушилиных-мушилиных. Жалко, что уже нет Гиви с Мотороллой, я так понимаю, что следующие интервью уже были бы с ними. И кто их будет брать?

Может быть, имело смысл взять интервью где она покается, но она не кается. Должна же быть хоть какая-то гигиена. Или хлебное место собкора «Russia Today» на Украине многих привлекает?», – добавил Гончаренко.

Также он пообещал посадить Поклонскую в тюрьму за предательство Украины.

«Я хочу сказать одно – смотреть это никому не советую, да и ничего там нет интересного. Там есть только один момент, в котором Поклонская говорит, что она очень любит Киев и хочет вернуться, мы понимаем, как. Так вот, Наташа, если ты вернёшься сюда, а я думаю, что это произойдёт, то ты приедешь не в кителе и не в костюме депутата Госдумы, а в тюремной робе.

Потому что будешь ты сидеть, потому что ты преступница, предательница. Вот и всё. И сколько не прикрывай это какими-то улыбками и разговорами – ты предательница, иуда. И места тебе на Украине нет, нет места нигде, потому что предатели везде предатели», – резюмировал одиозный парламентарий.

Примечательно, что в этом интервью Поклонская призвала не очернять Украину и высказала желание приехать в Киев качестве российского посла.