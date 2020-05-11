Поклонская назвала Донбасс Украиной и спела на «мове» для Гордона

11.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская по видеосвязи из Симферополя в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказала о своей любви к Украине и украинскому языку и спела украинскую песню, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я помню украинский язык, конечно, я его понимаю, он очень красив. Песни украинские помню, «Черемшина» – прекрасная песня, даже поём с друзьями – и в Крыму, и в Москве собираемся, поём «Черемшину». Но быстро говорить именно юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре, я так в совершенстве и не овладела, но, если не торопиться, то можно и общаться украинской «мовой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но я люблю свой родной язык, точно так же люблю украинский язык, он у меня второй любимый…Украинский язык я люблю, украинские песни помню, «Черемшину» «заспиваю» хоть сейчас», – рассказала Поклонская.

«Спойте, акапельно, чуть-чуть хотя бы», – попросил умиляющийся Гордон.

«Знов зозулі голос чути в лісі,

Ластівки гніздечко звили в стрісі.

А вівчар жене отару плаєм,

Тьохнув пісню соловей за гаєм», – пропела депутат Госдумы.

«Я себя не разрываю с украинским народом и с Украиной, во мне живёт Украина. Собственно, как и Россия. Я люблю Украину – это моё детство, это мои корни. Я люблю Россию – это я. Я себя не разъединяю с украинским народом и Украиной», – заверила она.

«Где ваша родина?» – спросил пропагандист.

«У меня две родины. Это Алексеевка, ну, Донбасс. Там, где я прожила семь лет. Это я совсем маленькую жизнь прожила. И вся основная родина – это Крым, где я выросла, где я набила лоб, где я научилась уму-разуму», – ответила депутат.

«То есть, ваша родина – Украина?» – уточнил Гордон.

«Украина. Потому что Донбасс – это Украина, и Крым был на тот момент УССР», – заявила Поклонская.