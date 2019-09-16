В Раде заподозрили вмешательство в Госбюджет МВФ и Сороса

16.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Даже основные положения проекта нового бюджета Украины на 2019 год дают понять, что документ написан в интересах Запада, но никак не собственных граждан.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что сегодня мы сможем увидеть на сайте Верховной рады Украины проект закона о бюджете на следующий год. То, что сегодня не может не беспокоить общество, это то, что сегодня уровень заработной платы, уровень минимальной пенсии, расходы на здравоохранение, на образование увеличены исключительно на размер инфляции, то есть проиндексированы на инфляцию, и то в неполном объеме.

При этом военно-оборонный бюджет увеличен на 33 миллиарда гривен, а расходы по субсидиям для компенсации коммунальных услуг уменьшены на 7 миллиардов гривен. Создается такое впечатление, что проект бюджета очень сильно корректировал Международный валютный фонд и группа Сороса», – отметил Шуфрич.

При этом спикер парламента Дмитрий Разумков дал нардепу понять, что это не его дело, так как ММВФ фонд не относится к комитету по свободе слова, которым руководят представители оппозиционной партии.

Напомним, ранее киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович заявлял, что несмотря на попытки украинского президента и его команды понравиться электорату путём выполнения некоторых предвыборных обещаний, в ходе принятия бюджета неопытных политиков ждут серьёзные проблемы.