В Раду проходят пять партий

22.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине подсчитано 35% голосов избирателей по итогам состоявшихся вчера досрочных парламентских выборов.

Об свидетельствуют данные, которые отображаются на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Лидирует с большим отрывом пропрезидентская партия «Слуга народа» – 42.19 %.

На втором месте идет «Оппозиционная платформа – «За жизнь, набирающая 12, 75%.

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко берет 8,71%, за ней идет «Батьквищина» Юлии Тимошенко (8,15%). Также проходной барьер преодолевает партия певца Вакарчука «Голос» (6,39%).

Все остальные партии не преодолевают проходной барьер.

При этом президент Украины уже заявил, что готов к коалиции с русофобами.