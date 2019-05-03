03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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В Раду внесли постановление с датой инаугурации Зеленского

Внефракционный нардеп Сергей Мищенко внес на рассмотрение Верховной Рады постановление, которым предлагает провести инаугурацию президента Владимира Зеленского 19 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Текст постановления еще не опубликован на сайте ВР.

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Оно передано на рассмотрение руководству Верховной Рады. Предложение Мищенко изучат в четырех комитетах: правовой политики, регламентном, бюджетном и антикоррупционном.

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