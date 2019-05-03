В Раду внесли постановление с датой инаугурации Зеленского

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Внефракционный нардеп Сергей Мищенко внес на рассмотрение Верховной Рады постановление, которым предлагает провести инаугурацию президента Владимира Зеленского 19 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Текст постановления еще не опубликован на сайте ВР.

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Оно передано на рассмотрение руководству Верховной Рады. Предложение Мищенко изучат в четырех комитетах: правовой политики, регламентном, бюджетном и антикоррупционном.