В Раду заходит гремучая смесь «невероятных уродов»

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Избирательный список украинской партии «Слуга народа», ставшей абсолютным победителем на выборах в Раду, объединил в себе моральных уродов, русофобов и либералов самого агрессивного толка.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу в списке Зеленского каких-то невероятных уродов, типа Потураева», – отметил эксперт.

«Там очень много людей настроенных русофобски, они не националисты», – согласился ведущий.

«Да, они не являются радикальными националистами, но они больные на всю голову, такие, как Потураев [призывающий переименовать Россию], или такие морально низкие люди, которые хорошо нам известны по своей жизненной практике, которые являются деятелями телевидения, я не буду называть», – добавил Погребинский.

«Я назову: Ткаченко с «1+1», Дубинский русофобствующий», – заявил журналист.

«Я так предполагаю, что в его окружении таких много, там есть этот лысый артист, который тоже больной на всю голову [коллега Зеленского по «95 кварталу» Евгений Кошевой], он в парламент не пошёл, но это же его близкое окружение, с которым они много лет вместе живут, они же отмечают дни рождения и так далее, и, соответственно, Зеленский это всё слышит, он как бы в этом всём участвует. Это человек, которому вообще приличный человек не должен руки подавать, тем не менее, это близкий круг Зеленского», – сказал Погребинский.

При этом, по мнению политолога, силами олигарха Игоря Коломойского «Слуга народа» всё-таки будет придерживаться прагматичной линии.

«Мы не понимаем до конца, кто в конечном счёте будет определять линию. Мне кажется, что важную роль по-прежнему будет играть Коломойский и его главный представитель в этой команде, глава администрации Богдан, который производит впечатление сильного и достаточно грамотного человека. Он, первый помощник, какие-то ещё люди – они будут определять. Например, во внешней политике будут ли они руководствоваться указаниями старших товарищей из Госдепа, посольства [США], МВФ и так далее, или они будут выбирать какую-то линию сдержанной координации – мы этого ничего не знаем. Во-первых, многое узнаем, когда будет сформирован Кабмин.

Я почитал интервью у Рашкована, которого считают кандидатом номер один на премьера, мне понятно, что это человек стопроцентно МВФовский функционер. Это же, на самом деле, является элементом внешнего управления», – говорит эксперт.

«Поэтому, когда будет сформировано правительство, мы посмотрим, кто там будет на гуманитарном блоке, какой-нибудь очередной Кириленко? Как было (за малым исключением – Табачник был некоторое время) при Кучме националисты определяли, при Януковиче большую часть времени, поэтому, мне кажется, после этого мы сможем лучше понять, чего можно ожидать от новой команды», – подытожил Погребинский.