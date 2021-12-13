В рамках дерусификации на Украине переименуют ещё один город

Волынский областной совет обратился к украинскому парламенту с просьбой о переименовании города Владимир-Волынский в город Владимир.

Об этом в ходе согласовательного заседания Верховной рады заявил депутат Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волынский областной совет обратился к Верховной раде, чтобы закончить процедуру переименования города Владимир-Волынский в город Владимир, как он назывался исторически.

Это исторический момент, когда-то при присоединении этой территории к Российской империи в 1795 году, чтобы не было путаницы с названиями, Владимир переименовали во Владимир-Волынский, потому что на территории тогдашней Российской империи был город Владимир. Вопрос простой, я думаю, что его нужно поддержать», – сказал Бондарь.