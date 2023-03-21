В располаге украинско-нацистского «Эдельвейса» вывесили флаг США

Анатолий Лапин.  
21.03.2023 17:27
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, США


На артемовском (бахмутском) направлении украинской армии противостоят профессиональные российские военные, которых не стоит недооценивать. ВСУ спасает лишь плохая погода, из-за которой проводить атаки стало слишком сложно.

Об этом в эфире «TV-4» рассказал сержант ВСУ, депутат Тернопольского областного совета Степан Барна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На артемовском (бахмутском) направлении украинской армии противостоят профессиональные российские военные, которых не стоит недооценивать....

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«Они сформировали мощную группировку, больше 120-ти тысяч войск на бахмутском направлении и пытаются сломить нашу оборону. Слава Богу, погоде и упорству пехоты, оборона держится, и мы не даем возможности им продвинуться вглубь нашей территории…

Как только мороз – и мы получаем наступательные действия, это уже опытом проверено. Начинается наступление – сначала это обстрелы артиллерией, авиацией, танками, минометами, а потом начинает двигаться пехота…

Мы воюем с профессиональной армией, и это нельзя недооценивать. Профессиональной, жестокой и огромной. В нашем направлении, в основном, это профессиональные военные соединения, Вооруженные Силы Российской Федерации, ЧВК «Вагнер», сталкиваемся с «кадыровцами».

То есть, на этом направлении элитная составляющая войск оккупанта», – заявил Барна.

Примечательно, что во время его речи в кадр попал американский флаг, который украинские военные разместили рядом с национальным и знаменем воссозданной недавно бригады «Эдельвейс».

Напомним, в 2008 году Барна, возглавлявший молодежное крыло партии Виктора Ющенко, совершил одну из попыток водрузить табличку на Графской пристани в Севастополе «в честь 90-летия украинского флота». Табличка была тут же сорвана местными жителями.

Барна также известен как один из инициаторов изгнания Московского Патриархата из Почаевской Лавры.

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