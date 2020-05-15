В репрессиях против православных в Черногории чётко виден след США

15.05.2020, Москва, Елена Острякова

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, были лишь поводом для ареста в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и группы священников.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко.

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«Я думаю, это был только повод для арестов, потому что мы помним, что с декабря прошлого года в Черногории идут активные протесты против совершенно неслыханного закона, который решил принять бессменный глава страны Джуканович. В этом законе говорится, что государство вправе отчуждать с Сербской Православной Церкви в Черногории ее собственность, если она не имеет документального подтверждения до 1918 года. Это варварство, это худшие практики раннесоветского периода, от которых уже давно отошли большевики, а вот Джуканович не отошел», – сказал Бондаренко.

Он уверен, что за гонениями на Сербскую Православную Церковь в Черногории стоят США.

«Изначально в этой истории был американский след, потому что спецпредставитель США по вопросам религии накануне принятия этого закона осенью прошлого был в Подгорице и встречался с Джукановичем», – сказал Бондаренко.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников за нарушение приказа о запрете собраний. В этот день верующие отмечают праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.