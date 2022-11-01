В Республике Сербской освящен новый корпус русско-сербского монастыря

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В Республике Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) освящён новый корпус русско-сербского монастыря Св. Александра Невского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Епископ Зворницко-Тузланский Сербской православной церкви (СПЦ) Фотий освятил новый корпус русско-сербского монастыря Св. Александра Невского в Углевике (Республика Сербская).

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Монастырь возник из храма Св. Александра Невского, построенного на базе российских миротворцев, размещавшейся в Углевике с 1996 года. Он был освящен 12 сентября 1997 года, и в нем совершались богослужения русским духовенством. После ухода российского контингента храм был передан Зворницко-Тузланской епархии СПЦ.

В своем слове после освящения владыка вновь подчеркнул, что русские и сербы – это братья, связанные одной верой и общей историей:

«Все наши святыни – это и русские святыни, а все русские святыни – и наши». Новые росписи в конаке-трапезной монастыря выполнены художниками из России.

Присутствовавший на освящении посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов сказал, что истина и справедливость должны быть сильными, чтобы бороться с дьяволом и всеми античеловеческими началами.

«Именно церкви и монастыри дают нам силу в этой борьбе, а важны и любовь и истинная дружба между русским и сербским народами», – подчеркнул российский дипломат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 14 октября 2022 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Печской патриархии на территории сербского автономного края Косово и Метохия состоялась церемония интронизации Патриарха Сербского Порфирия.